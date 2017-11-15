İçişleri Bakanı Soylu: Kandil'e gidip oturacağız, hakimiyet kuracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

"Kandil'e gidip oturacağız, hakimiyet kuracağız"

Bakan Soylu, "Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz. Kandil'e gidip oturacağız. Hakimiyet kuracağız. Bu süreci artık 21'inci yüzyıla taşımak istemiyoruz. " dedi.

DHKP-C terör örgütüne de değinen Soylu, "3 kere kızımın etrafından DHKP-C'li teröristler alındı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi." diye konuştu.

Bakan Soylu, Rakka'dan tahliye edilen DEAŞ'lılarla ilgili, Türkiye için tehdit oluşturmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

FETÖ ile mücadele

İçişleri Bakanı, FETÖ'yle mücadele ile ilgili olarak da, "FETÖ'nün devlet içine sızmış uzantıları büyük ölçüde temizlendi" dedi.

Soylu, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 48 bin 739 kişi tutuklanmış, 19 önemli operasyon ve çalışma yapılmıştır. Örgütün en önemli gücü olan finansal kaynak ve para akışına yönelik olarak da 8 holding ve 1.020 şirkete kayyum atanmıştır." dedi.

Ayrıca, 15 Temmuz'dan önce 24 bin kadar rütbeli emniyet amirinin bulunduğunu, şu anda sayının 9 bine düşmesine rağmen mücadelenin yürütüldüğünü belirtti.

OHAL konusu

Soylu, "OHAL'i uyguladığımız yer açık. Teröriste, demokrasiyi istismar eden marjinal gruplara uyguluyoruz."dedi.

Kaynak: TRT Haber