İçişleri Bakanı Soylu: Jandarmamız halkımızın güven ölçeğidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen törene katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılını kutlayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin yükünün ağır olduğunu belirten Soylu, "Eğer bugün, Edirne'de, Ankara'da, Kato'da, Gabar'da ay yıldızlı bayrağımız, bizim şanlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bu topraklara, bu dağlara ancak ve ancak o bayrak, bu aziz ve asil millet yakıştığı içindir. Bu toprakların hakkını verecek yiğitler, ancak bu millette var olduğu içindir. Bunu sadece savaşmakla er meydanındaki yiğitlikle düşünmeyin. Bu aziz millet, medeniyet sahasında da devlet yönetimi noktasında da insan hasletleri noktasında da bin yıldır bu toprakların hakkını vermiştir." diye konuştu.

"Jandarmamız halkımızın güven ölçeğidir"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz kökü nevzuhur bir millet değiliz. Yüzyıllara dayalı bir devlet geçmişi olan, kurumları, kuralları, anlayışı, inançları, değerleri, yüksek bir insanlık ve medeniyet tanımı olan bu coğrafyada neyin nasıl yapılacağını bilen bir milletiz. Devlet yönetmeyi de biliriz, mazluma el uzatmayı da biliriz, insanı korumayı da biliriz, ülkemizi savunmayı da biliriz. İşte jandarma teşkilatımız, bu anlattıklarımın hepsini 178 yıldır büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedir. Vatan müdafaasıysa, Çanakkale'den bugün terörle mücadeleye kadar her noktada emek vermiştir, vermeye devam etmektedir. Mazluma el uzatmaksa gecenin bir yarısı insanların 'imdat' çağrısına koşmuştur. Kah çorba vermiştir, kah soğuktan donmaktan kurtarmıştır. Kah kaybolan çocuğunu, evladını bulmuştur, kah çalınan malını, parasını bulmuştur. Kaçakçısıyla da uyuşturucu taciriyle de insan taciriyle de terörle de kıyasıya mücadele vermiştir. 178 yıldır bu teşkilat, bu milletin hizmetinde, emrinde ve gönlündedir. Açıkça ifade edebilirim ki bugün jandarmamız, halkımızın güven ölçeğidir."

CHP'li Erdem'in sorusuna yanıt

Bakan Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Katar'a gönderilen insansız hava araçlarına (İHA) yönelik sorusunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Maalesef militanlık gömleğini üzerine giymiş bir milletvekili sorduğu bir soruda 'Katar'a niçin insansız hava aracı gönderiyorsunuz?' diyor. Biz Katar'a da insansız hava aracı da göndeririz. Bizimle beraber müttefik, ittifak olan dünyada kamu düzenini, insanlığı, barışı sağlayabilecek her ülkeye de ürettiğimiz her aracı ihraç edebilme kabiliyetine sahip bir ülke ve milletiz. Bundan da gurur duyarız. Ama dertleri başka. Dertleri Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini bertaraf edebilmek. Bizi bu büyük politika çerçevesinde küçük siyasi akıllarının esiri haline getirebilmek. Biz hep büyük düşündük, düşünmeye de devam edeceğiz. Bu siyaset fersudeleriyle uğraşacak ne zamanımız var ne de bir anlayışımız var. Burada insansız hava aracı üretenlere minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kim bir gram katkı sağlamışsa, Allah onlardan razı olsun."