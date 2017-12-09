İçişleri Bakanı Soylu İran'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Soylu ve beraberindeki heyeti, Mihrabad Havaalanı'nda İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Mensur İsavend ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Bakan Soylu'nun İran ziyareti özellikle terörle mücadele açısından büyük önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Soylu'nun, İran İçişleri Bakanı Fazli ile görüşmesinde sınır güvenliği ile terör ve kaçakçılıkla mücadele konularını ele alacak.

İki bakan ayrıca Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel sorunları da değerlendirecek.

Bakan Soylu'ya Tahran ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik ediyor.

Kaynak: AA