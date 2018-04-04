Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: Hedefimiz, insanÄ±mÄ±zÄ±n trafikteki davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek

Ankara'da dÃ¼zenlenen "SÃ¼rÃ¼cÃ¼lere YÃ¶nelik GÃ¼venli SÃ¼rÃ¼ÅŸ KurallarÄ± EÄŸitimi" programÄ±nda konuÅŸan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 2002'den beri trafik konusunda atÄ±lan adÄ±mlarÄ± anlattÄ±.

"Trafikte dikkat, tercih deÄŸil zorunluluk"

Soylu, Ä°cÌ§isÌ§leri BakanlÄ±gÌ†Ä± olarak teroÌˆr, trafik, uyusÌ§turucu sorunlarÄ±yla yogÌ†un muÌˆcadele ettiklerini kaydederek, "Ä°nsÌ§allah hepsinde sÄ±fÄ±r kayÄ±p hedefimize bir sÌ§ekilde ulasÌ§acagÌ†Ä±z. TuÌˆrk insanÄ±nÄ±n bu potansiyeli mevcuttur, devletimizin bu kapasitesi mevcuttur. Trafik noktasÄ±nda soÌˆyluÌˆyorum, insan davranÄ±sÌ§larÄ±nÄ± degÌ†isÌ§tirmek elbette ki kolay degÌ†ildir. Ama unutmayalÄ±m ki trafikte dikkat, artÄ±k bir tercih degÌ†il zorunluluktur, mecburiyettir" dedi.

GeÃ§en yÄ±l kazalarda yoldan kaynaklanan kusurlarÄ±n oranÄ±nÄ±n binde 8, aracÌ§lardan kaynaklanan kusur oranÄ±nÄ±n binde 5 olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, "Yani insan dÄ±sÌ§Ä± kusurlarÄ±n toplamÄ± yuÌˆzde 1,3. Geri kalanÄ±n tamamÄ± ister suÌˆruÌˆcuÌˆ, ister yolcu, ister yaya olsun bir sÌ§ekilde insanla ilgili. YuÌˆzde 90 insana yaslanan bu tablonun bize anlattÄ±gÌ†Ä±, insanÄ±mÄ±zÄ±n trafikteki davranÄ±sÌ§Ä±nÄ±n, alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±nÄ±n dogÌ†ru olmadÄ±gÌ†Ä±nÄ± ve bunlarÄ± degÌ†isÌ§tirmek icÌ§in cÌ§alÄ±sÌ§mamÄ±z gerektigÌ†idir. Yani trafikte yeni hedefimiz, trafikteki insanÄ±, insanÄ±mÄ±zÄ±n trafikteki davranÄ±sÌ§Ä±nÄ± degÌ†isÌ§tirmektir" dedi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n trafik gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± politika belgesinin olumlu sonucÌ§larÄ± olduÄŸunu vurgulayan Soylu, geÃ§en yÄ±l bir oÌˆnceki yÄ±la goÌˆre, motorlu aracÌ§ sayÄ±sÄ± yuÌˆzde 5,4 artarak 22 milyon 218 bin 945'e ulaÅŸmasÄ±na raÄŸmen oÌˆluÌˆmluÌˆ ve yaralanmalÄ± kaza sayÄ±sÄ±nÄ±n yuÌˆzde 1,5 azalarak, 182 bin 424 olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

"YÃ¼z bin araca dÃ¼ÅŸen Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 52"

Tek bir kazada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedebildiÄŸini ve bu nedenle Ã¶luÌˆ sayÄ±sÄ± uÌˆzerinden yapÄ±lan analizin gercÌ§egÌ†i yansÄ±tmayabileceÄŸini aktaran Bakan Soylu, "Ãœlkemize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman yuÌˆz bin araca duÌˆsÌ§en oÌˆluÌˆ sayÄ±sÄ±nda 2008 yÄ±lÄ±nÄ± 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulasÌ§tÄ±gÌ†Ä±mÄ±z rakam 52'dir. Yani yarÄ± yarÄ±ya bir azalÄ±sÌ§ soÌˆz konusudur. YuÌˆz bin nuÌˆfus basÌ§Ä±na duÌˆsÌ§en oÌˆluÌˆ sayÄ±sÄ± ise 2008'deki yuÌˆz rakamÄ±ndan 2017 sonu itibarÄ±yla 74'e gerilemisÌ§tir" diye konuÅŸtu.

Soylu, geÃ§en yÄ±l sonu itibarÄ±yla oÌˆluÌˆmluÌˆ-yaralanmalÄ± trafik kazalarÄ±nda suÌˆruÌˆcuÌˆ kusurlarÄ±nÄ±n oranÄ±nÄ±n yuÌˆzde 89.9, yayalarÄ±n kusur oranÄ±nÄ±n ise yuÌˆzde 8,5 olduÄŸunu ifade etti.

GeÃ§en yÄ±l bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re trafik kontrollerinde de yuÌˆzde 27,4 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Soylu, suÌˆruÌˆcuÌˆlerdeki yakalanma riski duygusunun artÄ±rdÄ±kcÌ§a kayÄ±plarÄ±n azalacagÌ†Ä±nÄ±n goÌˆruÌˆldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Soylu, EskiÅŸehir'de yaklaÅŸÄ±k 110 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine kurulacak eÄŸitim tesisinde, tespit edilen ya da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin eÄŸitime alÄ±nacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ticari yolcu tasÌ§Ä±macÄ±lÄ±gÌ†Ä±na iliÅŸkin gÃ¼zergah Ã¼zerinde ve araÃ§larÄ±n iÃ§erisinde denetimleri artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Soylu, gelecek hafta otobÃ¼s ÅŸirketlerinin sahipleriyle bir toplantÄ± daha yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ã‡orum'dan baÅŸlatÄ±lmak Ã¼zere kaza kara noktalarÄ±nda trafik kontrol noktalarÄ± kurulacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Soylu, polislerin Ã¶zellikle gece ve sabahÄ±n erken saatlerinde araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leriyle yÃ¼z yÃ¼ze denetim yapacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

SÃ¼leyman Soylu, sÌ§ehirlerarasÄ± otobuÌˆslerinde sivil trafik polisleriyle geÃ§en yÄ±l 3 bin 628, bu yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda ise 2 bin 836 denetim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

OtobÃ¼s kazalarÄ±nda 12,4'lÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

Bakan Soylu, tuÌˆm otobuÌˆs denetimlerinde yuÌˆzde 63 artÄ±sÌ§ gercÌ§eklesÌ§tirdiklerini, bunun sayesinde 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re, otobuÌˆs kazalarÄ±nda yuÌˆzde 12,4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ elde ettiklerini belirten Bakan Soylu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri yÃ¼z yÃ¼ze denetlemeyi artÄ±rmayÄ± hedeflediklerini anlattÄ±. Soylu, araÃ§ tescil ve sicil iÅŸlemlerinin noterlere devredilmesiyle asli gÃ¶revlerine dÃ¶necek 13 bin polisten 3 bininin, teÅŸkilata alÄ±nacak 10 bin polisten 2 bininin trafik birimlerinde gÃ¶revlendirileceÄŸini ifade etti.

Personelin kullanmasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 300 motosiklet alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, trafik polislerinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak iÃ§in kÄ±yafetlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidileceÄŸini ifade etti.

7 bin 500 pasaport, 3 bin 500 ehliyet verildi

Soylu, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerinin, 2 Nisan'da NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredildiÄŸini anÄ±msatarak "SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 95'in Ã¼zerine baÅŸarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 pasaport, 3 bin 500 ehliyet, 50 bin civarÄ±nda da kimlik kartÄ± nÃ¼fus idarelerinden verildi" dedi.

Soylu, pasaport iÅŸlemlerinde TÃœBÄ°TAK'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yerli yazÄ±lÄ±mÄ±n kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yeni gÃ¼venlik modelinin sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda test edilerek uygulamaya konulduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ucuz soÌˆylemlere vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± takas etmeyiz"

Maket trafik ekipleri uygulamasÄ± hakkÄ±nda CHP'li bir milletvekilinin eleÅŸtirilerini hatÄ±rlatan Soylu, eleÅŸtirilere yÃ¶nelik, "Ä°yi bir sÌ§ey yapÄ±yorsunuz, bundan kamu adÄ±na bir fayda umuyorsunuz ve o faydayÄ± elde ediyorsunuz ama birileri, karakter suikasti ugÌ†runa o kamusal faydayÄ±, suizanlarla yok etmeye cÌ§alÄ±sÌ§Ä±yor. O begÌ†enmedikleri maket trafik ekip aracÄ± uygulamasÄ±yla maketlerin konuldugÌ†u boÌˆlgelerdeki kazalarda azalÄ±ÅŸ yuÌˆzde 17,5. 431 maket yerlesÌ§tirdik. Bu yuÌˆzde 17,5'in yuÌˆzde 1'inde bile bir aile yasÌ§amÄ±nÄ± yitirebilirdi. HicÌ§ kimse kusura bakmasÄ±n ama boÌˆyle ucuz soÌˆylemlere vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± takas etmeyiz" dedi.

Kaynak: AA