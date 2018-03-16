İçişleri Bakanı Soylu, Gürcü mevkidaşı Gakharia ile görüştü

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

İki bakan, Gürcistan İçişleri Bakanlığı binasında ikili ve heyetlerarası toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, terörle mücadele, FETÖ ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Mutabakat zaptı imzalandı

Toplantının ardından iki bakan, Türkiye ile Gürcistan arasında sınır güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Soylu ve beraberindeki heyet, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından kabul edilecek.

Türk heyetinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Göç İdaresi Genel Müdürü Vekili Abdullah Ayaz, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ümit Cavuldak, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Resul Holoğlu ve EGM Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Özkan bulunuyor.

Kaynak: AA