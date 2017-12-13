İçişleri Bakanı Soylu: FBI ile ilgili iddia kumpasın ispatı ve delilidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'de görülen Mehmet Hakan Atilla davasına ilişkin, "Buradan kaçmış bir haine söylenen doğru ise 50 bin dolar verilmesi, bu kumpasın hangi ölçüde gerçekleştiğinin ispatı ve delilidir. Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağına ihanet eden orada bir hain olarak ifade verdirilen eski bir polis mensubuna 50 bin dolar verilmiş, FBI bunu yapmış ise bilmenizi istiyorum ki Türkiye için yeni bir süreç başlayacaktır." dedi.

Bakan Soylu, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen (POMEM) 20. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye genelinde mezun ve yemin ettikten sonra görevlerine başlayacak 6 bin 520 polis adayının bulunduğunu belirterek, sadece bir üniforma giymeye ve bir devlet kadrosuna değil, vatan müdafaasına, vatandaşın can ve mal emniyeti için kendi canı dahil her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın Türklerin kurduğu 16 devleti simgelediğine işaret ederek, "Bu milletin devletle olan ilişkisi, hem bir baba-oğul ilişkisidir, diğer yandan da oğul-baba ilişkisidir. Bu 16 devletin tamamında bu millet böyle davranmıştır. Orta Asya'nın bozkırlarında, Malazgirt Ovası'nda, Viyana kapılarında, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz’da da böyle davranmıştır. O gece şehit düşen 250 şehidin tamamı, 2 bin 193 gazinin tamamı devleti baba bilmiş, o ne derse onu yapmış ama devleti tehlikede olduğu zaman onu evlat bilmiş, onu korumak için canını ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Bize diz çöktürmek istiyorlar"

Türkiye'nin bugün FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP/C terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Soylu, "Ülkemiz bunun öncesinde sağ sol çatışmalarıyla uğraştırılmıştır. Bunun öncesinde darbelerle ve ekonomik krizlerle uğraşmak zorunda bırakılmıştır. Bunların bir sebebi, bir amacı vardır. Bize diz çöktürmek istiyorlar. Bunu da iki korkuyla beraber yapmaya çalışıyorlar. Birincisi, bizi bizle korkutmak istiyorlar. İkincisi, bizi kendi değerlerimizle korkutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu milletin gücünün iki ana kaynağı kardeşliği, milli ve manevi değerleridir, bunu biliyorlar. Onun için buralardan saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

"FBI ile ilgili iddia kumpasın ispatı ve delilidir"

Bakan Soylu, ABD'de Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada ABD'nin istihbarat örgütlerinin oyunlarının mahkemede ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"FBI ile ilgili söylenen, iddia edilen ve mahkemede ortaya konulan meselenin altını çizmek istiyorum ki Türkiye büyük bir mesele haline getiriyor. Çok net orada, buradan kaçmış bir haine söylenen doğru ise 50 bin dolar verilmesi, bu kumpasın hangi ölçüde gerçekleştiğinin ispatı ve delilidir. Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağına ihanet eden orada bir hain olarak ifade verdirilen eski bir polis mensubuna 50 bin dolar verilmiş ise FBI bunu yapmış ise bilmenizi istiyorum ki Türkiye için yeni bir süreç başlayacaktır. Bu tezgah ve çatı mahkemeleri Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, kendi coğrafyasında ve dünyada ayakta durmasını engelleyemeyecektir."

Türkiye'nin dünyanın en pahalı arazisinde bulunduğunu anlatan Soylu, 18 yüzyıldan beri Türkiye'nin bulunduğu topraklara göz dikildiğini ancak Türkiye'nin kararlılığı ve dik duruşu ile oyunları bozduğunu, 15 Temmuz'dan sonra ayağa kaktığını, bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünü kaydetti.

"Ortadoğu tarihi kardeşlik alanımızdır"

İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırılarının hedefinde milletin birliği ve kardeşliğinin yer aldığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizi tarihimize, kökenlerimize, tarihsel bağlarımıza veya vicdanlarımıza sırt çevirmeye zorluyorlar. Bugün sınırımızın güneyinde tezgahlanmak istenen oyunun, güney sınırımıza çekilmek istenen bariyerin ana amacı budur. 4 bin tır silahın oradaki teröriste dağıtılmasının sınırımızın hemen altında 19 tane üs kurulmasının altında yatan amaç budur. Ortadoğu bizim tarihi kardeşlik alanımızdır. Buradan güç almamızı, bu bölgeye barışın gelmesini engellemek istiyorlar. İşte bu amacın temini için bir yandan FETÖ'yü besliyorlar, öte yandan PKK/PYD'yi besliyorlar, bir taraftan DEAŞ ile PKK'yı el sıkıştırıp dünyanın başına bela ediyorlar."

"Türkiye tam bağımsızlığın keyfini çıkarmaktadır"

Türkiye'nin üzerinde birtakım planlar yapılsa da Türkiye'nin kendine ait bir planı ve stratejisi olduğuna işaret eden Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye sadece sorunları olan bir ülke değildir. Aynı zamanda fırsatları da olan bir ülkedir. Zaten ülkemize yönelen bu tehditlerin bir hedefi de Türkiye'nin bu fırsatlarını yönetmesini engellemektir. Ülkemiz doğusunda enerji üreticisi ülkeler olan, batısında enerji müşterisi ülkeler olan bir ülkedir. Batının nüfusunun giderek azaldığı, yaşlandığı bir dünyada Türkiye önemli bir nüfus avantajına sahip bir ülkedir. Bugün krizlere dayanıklı, döviz spekülasyonlarına rağmen büyüme rakamları sürekli artan, ihracatı artan, IMF vesayetinden kurtulmuş bir ekonomiyle geleceğe doğru ilerlemektedir. Türkiye bugün tam bağımsızlığın keyfini çıkarmaktadır."

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle terörle verdiği mücadelesinde son yılların en yüksek verimini aldığını vurgulayarak, "Örgütü kımıIdayamaz hale getirdik. Bunun yanı sıra suç ve suçluyu takip etmek için bir sürü yeni dijital altyapı geliştirdik ve bunları birbiriyle entegre ettik. Türkiye'nin yapacakları, 15 yıldır yaptıklarını geride bırakacaktır. Helikopterini, insansız hava araçlarını, tankını yapan Türkiye, yerli arabasını, uçağını ve diğer büyük yatırımlarını da teker teker yapacaktır." diye konuştu.

Yeni mezun polislerin Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda büyük sorumluluk aldığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Anlattığım bütün bu işlerin temeli millettir, devlettir ve bu ikisi de size emanettir. Bu topraklar üzerinde bu ikisinden ağır bir sorumluluk ben tanımıyorum. Ama Allah dağına göre kar verir. Bu yükü omuzlayacak yiğitler de sadece bu topraklarda yetişir, bunu da biliyorum. Gençler, birazdan ağızlarınızdan bir yemin dökülecek. Ben sizin dudaklarınızdan çıkan sesi değil, yüreğinizden gelen sesi duymak istiyorum. Ben sizlerin 'bu vatan bizimdir, bize emanettir, İstanbul da Hakkari de bizimdir, Pülümür, Kato, Gabar bizimdir' demenizi istiyorum. Biz bu vatanin hiçbir santimetrekaresini para verip satın almadık. Can verip satın aldık. Eğer birileri bunu sizden isterlerse, ucuz söylemeyin. 15 Temmuz gecesi ödenen bedelin aşağısına bırakmayın. Milletin namusunu, devletin bekasını şehadetten başka hiçbir şeyle takas yapmayın. Bizim sizden alacağımız yemin işte böyle bir yemindir. "

Soylu'nun konuşmasının ardından Aydın POMEM'den mezun olan 415 polis adayı yemin etti.

Tören, yemin eden polislerin geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA