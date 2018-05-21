İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır ve Van turizmde yüzde 100 ile gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nin düzenlediği iftarda vatandaşla buluştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bölgenin huzuru için gösterdiği samimiyetinden yıllardır hiç sapmadığından bahsetti.

"Müminler kardeştir"den hareketle bölgenin ve bölgedeki Kürt kardeşlerimizin huzur içerisinde olabilmesi, yarınlara umutla bakabilmesi, işini, gücünü, ailesinin huzurunu en iyi şekilde yakalayabilmesi için bütün riskleri almıştır."

"Bu toprakların projesinde kargaşa yoktur"

Dışarıda pişen ve Türkiye'de uygulanmaya çalışılan projelerin tutmadığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların, okullara öğretmenlerin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Bu toprakların projesi değildi. Çünkü bu toprakların projesinde kargaşa yoktur, kardeşlik vardır."

"Esnafın işleri her geçen gün daha da açılıyor"

Bakan Soylu teröristlerin zarar verdiği ev, iş yeri ve kütüphanelerin yerine daha iyisini yaptıklarını söyledi.

"Mardin'de Birinci Cadde'yi gezerken zor yürüdüm. Londra'dan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden gelenler vardı. Mardin'de tek bir boş otel odası yoktu. Bugün Diyarbakır ve Van turizmde yüzde 100 ile gidiyor. Esnafın işleri her geçen gün daha da açılıyor. Üniversiteli evlatlarımız yarına umutlu bir şekilde bakıyor. İstanbul'daki bir genç nasıl yarınına umutla bakıyorsa, iddiamız ve inancımız odur ki Hakkari'deki, Şırnak'taki, Kastamonu'daki her genç yarınına umutla bakacak."

"Anneler huzura sahip çıkın"

Soylu, konuşmasında annelere seslenerek, bugün var olan huzura sahip çıkmalarını, kazanların bir daha kaybedilmesine müsaade etmemelerini ve çocuklarını teröre alıştıranlara inat, onları kalemi, bilgiyi ve kardeşliği alıştırmaya çalışmalarını istedi.

"Köklü bir milletiz"

Diyarbakır'ın önemli bir merkez olduğunu anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Buraya 'Doğu'nun Paris'i derler ama Paris'in tarihinden daha eski bir medeniyet merkezidir burası. Burası sığındığımız bir medeniyet merkezidir. Herkesin kendine ilham alması gereken bir medeniyet merkezidir. Biz köklü bir milletiz. Annemizi, babamızı, atamızı, mezarlarımızı, ecdadımızı ve tarihimizi bilen milletiz. Dertleri bize bunları unutturmak ve bize bizleri yabancılaştırmaktır. Bizi bizden ayıramadıkları için çatlıyorlar."

"Birçok hizmeti halka sunduk"

Soylu, görevlendirme yapılan belediyeler tarafından verilen hizmetlere değinerek, temiz su gitmeyen yerlerde şimdi 24 saat tertemiz suyun aktığını, yol olmayan yerlere binlerce kilometre sıcak asfalt, kadın merkezleri, spor salonları, taziye evleri gibi birçok hizmetin halka sunulduğunu anlattı.

Kaynak: AA