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Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu, batının terörist ayrımına sert tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Soylu, batının terörist ayrımına sert tepki gösterdi

Paris'teki Terörle Mücadele Konferansı'na 70 ülke, 20 uluslararası örgüt katılıyor. Türkiye'yi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal temsil ediyor.

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İçişleri Bakanı Soylu, batının terörist ayrımına sert tepki gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris, Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 

70 ülke ve 20 uluslararası örgütün temsilcileri, "Terörü finanse etmiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. 

Gündemde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulması var. Birinci gün uzmanlar seviyesinde gerçekleşen konferans, ikinci gün basına kapalı olarak bakanlar seviyesinde devam ediyor.

Terörün finansal desteğinin yok edilmesi amaçlanıyor

Katılımcılar, terörle mücadele konusunda deneyimlerini paylaşarak, terör ve finansmanı ile mücadelede işbirliğine gitmeyi hedefliyor.

Konferansta Türkiye'yi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal temsil ediyor.

Soylu ve Ağbal'ı, toplantıya girişte Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Konferansı Genel Sekreteri Patrick Maissonnave karşıladı.

"Terörist ayrımı varsa, bir arpa boyu yol alınamaz"

Terörizmle mücadele konferansında konuşan Soylu Avrupa'nın teröre karşı çifte standartlı tutumunu eleştirdi.

"Terörizmin tanımlanmasında hala 'benim teröristim senin teröristin' diye bir anlayış ortaya koyuluyorsa elbette ki bir arpa boyu yol alabilmek mümkün değildir."

"Dünya, PKK/PYD ve FETÖ'yü hiç konuşmuyor"

Süleyman Soylu ayrıca, dünyanın DEAŞ ve El Kaide'yi sürekli konuşmasına rağmen PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerini hiç konuşmadığını söyledi.

Konferans, tavsiye ve sonuçları içeren Paris Bildirgesi ile son bulacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: süleyman soylu, naci ağbal, fransa, terörle mücadele konferansı
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