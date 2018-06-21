İçişleri Bakanı Soylu: Ay yıldızlı bayrak Kandil'e dikilecek

İstanbul'da Çatalca Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazartesi günü bürokratik oligarşinin son bulduğu yepyeni bir sisteme adım atılacağını söyledi.

Türk milletinin, verdiği oylarla bugüne kadar kurulan tüm oyun ve kumpasları bozduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu.

"Bu coğrafyada yapılan bütün seçimler kritik ve önemlidir. Bu coğrafyada 50 gramlık oy pusulası ve sandıkla düğümler açıldı. Eğer Boğaz Köprüsü yapıldıysa 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Eğer Boğaz köprüleri yapıldıysa yine 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Şu ezanlar okunuyorsa 68 yıl önce 50 gramlık oy pusulası ile yapıldı. Bize her türlü kabahati, iftirayı atabilirler. Bize diyebilirler ki siz 81 ilde üniversite yapmadınız. Bu ülkede barajları köprüleri, yolları yapmadınız. Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz atak helikopteri, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya tünelini yapmadınız?' Biz bir iftirayı hiçbir şekilde kabullenmeyiz ve karşı çıkarız. Ne yaparlarsa yapsınlar. İster Gezi'yi, ister 6-7 Ekim olaylarını yapsınlar, istediklerini yapsınlar Allah şahittir ki biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik."

Soylu, terörle mücadele ve yapılan büyük yatırımların önemine değinerek vatandaşlardan bunların yarım bırakılmaması için destek istedi.

Terör örgütlerine büyük darbe vurduklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belini kırdığımız PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Şimdi dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. İster Demirtaş ağlasın, ister Muharrem çatlasın, ay yıldızlı bayrak Kandil'e dikilecek. Türkiye'ye irin akıtan ve ülkemi Amerika'ya peşkeş çekmeye çalışan, onun korumasında olan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İslam'ı istismar eden DEAŞ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Neredeyse bitirme noktasına geldiğimiz DHKP-C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Uyuşturucu belasıyla mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? Büyük projeleri yarım bırakalım mı? Araba yapıyoruz yarım bırakalım mı? Uçak yapıyoruz yarım bırakalım mı? Uçak gemisi yapıyoruz yarım bırakalım mı? Üç katlı tüplü tünel yapılıyor. Herhalde Muharrem gider mi? Yok o her gün cuma namazı kılıyor. Allah'tan son cuması, bir daha kılmaz. Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Biz sadece havalimanı yapmıyoruz. Tayyip Erdoğan burada bir şey yapıyor. İstanbul'u dünyanın merkezi haline getiriyor. Bir taraftan Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Geziciler kıyamet kopardılar ya 3 tane ağaç için. Şimdi Atatürk Havalimanı Millet Parkı oluyor."

Ramazan boyunca Doğu ve Güneydoğu'nun birçok noktasını gezdiğini belirten Soylu, bölgede PKK'nın etkinliğinin ortadan kaldırıldığını ve artık huzurun hakim olduğunu kaydetti.

Muharrem İnce'nin, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine tepki gösteren Soylu, "Terörle mücadele eden arkadaşımıza ne cevap vereceğiz. Şehit ailelerine gidiyorum. Her telefon açtığımda korkuyorum. Bana sitem edeceklerinden değil. O kadar vakur duruyorlar ki. İlk cümleleri 'vatan sağ olsun' oluyor. Bana, 'Süleyman Bey beni teskin etme, bir tane daha oğlum var, bu vatana feda olsun.' diyorlar. Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun Meral Akşener'i zamanında keşfetmiş. Demirtaş'a özgürlük istiyor. Siz onu Yasin Börü'nün annesine anlatın, çukur olaylarında şehit olanların eşlerine söylesinler de boylarının ölçüsünü görelim. ABD'ye Amerika'ya yalakalık, şirinlik yapmak için, üç-beş oy için yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiklerine de değinen Soylu, yeni sistemle Türkiye'nin çok daha büyük ve güçlü olacağını söyledi.

AK Parti milletvekili adaylarının da katıldığı miting sonrası Soylu, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kaynak: AA