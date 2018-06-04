İçişleri Bakanı Soylu: Apoletleri söker, Demirtaş'ın omzuna takarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Teravih namazını İstanbul Fatih Camii'nde kıldı, ardından vatandaşlara hitap etti.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" sözlerine bir tepki de Soylu'dan geldi.

"Sen çivi dahi sökemezsin de öyle bir yeteneğin yok da senin. Öyle bir ahlak anlayışın yok da benim ona bir tavsiyem var, hafif şerefliysen o kahramanın apoletlerini söker, sana yakıştığı şekilde Demirtaş'ın omuzuna takarsın onları"

"8 bin satıcıyı kodese tıkıverdik"

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye de dikkat çekti.

"Bu uyuşturucunun belini kıracağız ve Türkiye'den kökünü kazıyacağız. Hani ben bir söz söyledim de bazıları bana burun kıvırdılar ya, 'Bir içişleri bakanı böyle bir şey mi söyler mi? Bundan sonra olacakların mesulü sensin' diye. Evet ben mesuliyeti üzerime alıyorum. Ne olacak? Ocak ayından bugüne kadar tam 8 bin tane uyuşturucu satıcısını, o bize kabahat bulanlara inat bir şekilde kodese tıkıverdik."

"Bugün Demirtaş'ı, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler"

Süleyman Soylu, sahurda da Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kaosa sürüklenmek istendiğinden bahsetti

"Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır."

Kaynak: TRT Haber, AA