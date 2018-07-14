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İçişleri Bakanı Soylu 18 teröristin öldürüldüğü Sargir Tepesi'ne gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pülümür-Erzincan yolu üzerinde bulunan ve son bir ayda 18 teröristin öldürüldüğü Sargir Tepesi'ndeki güvenlik kulesinde incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu 18 teröristin öldürüldüğü Sargir Tepesine gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaşam alanlı güvenlik kulesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne geçti. Kulede incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle sohbet etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadelenin sürdüğünü, son 1 ay içerisinde kulenin bulunduğu alanda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

Kaynak: AA

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