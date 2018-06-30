  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İbrahim Kalın'dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

İbrahim Kalın'dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fuat Sezgin’in Avrupa-merkezci bilim tarihi anlayışını her zaman sorguladığını ve alternatif tarih yazımının mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İbrahim Kalından Fuat Sezgin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın önde gelen tarihçilerinden Fuat Sezgin’in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Çağın en çalışkan ve üretken ilim insanlarından Fuat Sezgin’in Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu belirten Kalın, Sezgin’in geride muhalled eserler bıraktığını hatırlattı.

Kalın, “Avrupa-merkezci bilim tarihi anlayışını her zaman sorguladı ve alternatif bir tarih yazımının mümkün olduğunu gösterdi. Rabbim rahmet eylesin” dedi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER