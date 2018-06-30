İbrahim Kalın'dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın önde gelen tarihçilerinden Fuat Sezgin’in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Çağın en çalışkan ve üretken ilim insanlarından Fuat Sezgin’in Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu belirten Kalın, Sezgin’in geride muhalled eserler bıraktığını hatırlattı.

Kalın, “Avrupa-merkezci bilim tarihi anlayışını her zaman sorguladı ve alternatif bir tarih yazımının mümkün olduğunu gösterdi. Rabbim rahmet eylesin” dedi.

Kaynak: TRT Haber