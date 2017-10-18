İbrahim Kalın: Vize sorununun kısa sürede çözüleceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu.

'TRT World Forum' açılış programına katılan Kalın, 'TRT World'ün yayınlarının bölgedeki gelişmelerin dünyaya aktarılması açısından önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu tür Forumlarda küresel meselelerin konuşulması açısından son derece önemli hangi anlamda çalışıyorsanız çalışan zihni berraklığın tesisi açısından da çok önemli. TRT World'ün yayınlarını da çok önemsiyorum bu açıdan. TRT World yayınlarını izleyebildiğim kadarıyla insan hayatına dair dikkat çekici yayınlar yapıyor."

Irak'taki gelişmeleri de değerlendiren Kalın, "Kuzey Irak coğrafyası bizim coğrafyamız olarak görüyorum" dedi.

"Kuzey Irak'taki referandum bölgenin bölünmesi anlamına geliyor. Bizim burada Kürt kardeşlerimizi cezalandırmak gibi bir amacımız olamaz. Sınır kapılarında bir değişikliğe gidilirse kapılarda yaşananların yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Irak Kürtleri arasında da bir bölünme başladı. Kerkük meselesi ile ilgili de Cumhurbaşkanımız ifade etti Kerkük bir Türkmen şehri. Daha sonra Türkmenlere yönelik bir takım adımlar atıldı biz o zaman da bazı tavsiyelerde bulunduk. Bu yanlış bir yaklışımdır diye çünkü bu başka etnik yaklaşımları da beraberinde doğurur bu da bizim arzu ettiğimiz birşey değil. Erbilin yapması gereken bir an önce merkezi yönetimle masaya oturmasıdır Şimdi yapılması gereken Kerkük'ün toplumsal ahengini yeniden sağlamak bunun için Kerkük'teki kardeşlerimizle yakın bir temas içindeyiz sivil kardeşlerimizin zarara uğramaması için geri planda çok yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."

ABD ile vize gerginliği

Vize sorunu konusunda daha iyi bir noktaya gidildiğini düşündüğünü de dile getiren Kalın, "Bu işin çözülmesinden yanayız. Amerikalıların da ben bu yönde bir eğiliminin olduğunu görüyorum. Ama gelen heyet, bu işi burada bitirmek üzere yetkilendirilmiş bir heyet değil. Görüşleri alacaklar, bizim görüşlerimizi, kağıtlarımızı alıp Washington'a gidecekler. Önümüzdeki yakın vadede bu konuda olumlu bir adım atılmasını biz temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu heyetin öncelikli konusunun vize olduğunun da altını çizen Kalın, bölgesel konuları Amerika'daki mevkidaşları ile yoğun şekilde görüştüklerini bildirdi. Bölgede çok hızlı bir değişim yaşandığını da belirten Kalın, böyle bir ortamda çok fazla dinamik ve değişken olduğunu, on yılda yaşanması gerekenlerin birkaç ayda yaşandığını, bazen de birkaç ayda yaşanıp bitmesi gerekenlerin çok uzayabildiğini vurguladı.