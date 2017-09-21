  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İbrahim Kalın: Trump, olanlardan üzgün olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Kalın: Trump, olanlardan üzgün olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili, "(PBS ile mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı." dedi.

Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PBS kanalında yayımlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruff'a verdiği mülakata ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada Kalın, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı. Doğru tercüme bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de, geçen mayıs ayında yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine, geçen hafta Trump'ın kendisini aradığını, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtmişti.

Etiketler: ibrahim kalın, Washington Büyükelçiliği, Trump, abd, cumhurbaşkanı erdoğan
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