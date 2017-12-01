  • 01 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.929
    EURO 4.677
  • BIST 103682.53
    ALTIN 161.184
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İbrahim Kalın: Kimin tehdit olduğuna Türkiye Cumhuriyeti karar verir

İbrahim Kalın: Kimin tehdit olduğuna Türkiye Cumhuriyeti karar verir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,Pentagon'un açıklamalarına ilişkin,"Ulusal güvenliğimize kimin veya neyin tehdit oluşturduğuna başkaları değil,Türkiye Cumhuriyeti karar verir" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İbrahim Kalın: Kimin tehdit olduğuna Türkiye Cumhuriyeti karar verir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan PYD-YPG'ye verilen silahlarla ilgili yapılan açıklamayla ilgili konuştu.

Kalın, Suriye'de PYD-YPG'ye "DEAŞ ile mücadele" adı altında verilen yaklaşık 4 bin tır silahın ve diğer ekipmanın gecikmeden toplanması gerektiğini belirtti.

"DEAŞ ile mücadele sona erdiğine göre, bu örgütün bunlara ihtiyacı olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulunan Kalın, "Ancak Amerika'nın daha önce Irak'ta benzer şekilde dağıtılan silahların izini kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sözlerin somut adımlarla desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Amerikan yönetiminin, terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi gerekiyor"

İbrahim Kalın, bölgeye dağıtılan silahların toplanmamasının, istikrarsızlığı yaygınlaştıracağına ve kalıcı hale getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni silah verilmesi de sadece kaos ve istikrarsızlığı derinleştirir. Bizim böyle bir senaryoyu kabul etmemiz düşünülemez. Pentagon açıklamasında, 'Türkiye'ye tehdit oluşturmayan ekipmanların toplanmayacağına' dair bir ifade var. Ulusal güvenliğimize kimin veya neyin tehdit oluşturduğuna başkaları değil, Türkiye Cumhuriyeti karar verir. Amerikan yönetiminin, PYD-YPG gibi terör örgütleriyle ilişkisini tamamen kesmesi gerekiyor."

AA

Etiketler: pyd/ypg'nin elindeki silahlar, pentagon açıklaması, ibrahim kalın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER