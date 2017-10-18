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Buradasınız : » » İbrahim Kalın: Kerkük'teki sivillerin zarar görmemesi için yoğun çalışıyoruz

İbrahim Kalın: Kerkük'teki sivillerin zarar görmemesi için yoğun çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Kerkük'te sivillerin zarara uğramaması için geri planda çok yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" dedi.

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İbrahim Kalın: Kerkükteki sivillerin zarar görmemesi için yoğun çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu. 

'TRT World Forum' açılış programına katılan Kalın, 'TRT World'ün yayınlarının bölgedeki gelişmelerin dünyaya aktarılması açısından önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. 

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Bu tür Forumlarda küresel meselelerin konuşulması açısından son derece önemli hangi anlamda çalışıyorsanız çalışan zihni berraklığın tesisi açısından da çok önemli. TRT World'ün yayınlarını da çok önemsiyorum  bu açıdan. TRT World yayınlarını izleyebildiğim kadarıyla insan hayatına dair dikkat çekici yayınlar yapıyor."

Irak'taki gelişmeleri de değerlendiren Kalın, "Kuzey Irak coğrafyası bizim coğrafyamız olarak görüyorum" dedi. 

"Kuzey Irak'taki referandum bölgenin bölünmesi anlamına geliyor. Bizim burada Kürt kardeşlerimizi cezalandırmak gibi bir amacımız olamaz. Sınır kapılarında bir değişikliğe gidilirse kapılarda yaşananların yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Irak Kürtleri arasında da bir bölünme başladı. Kerkük meselesi ile ilgili de Cumhurbaşkanımız ifade etti Kerkük bir Türkmen şehri. Daha sonra Türkmenlere yönelik bir takım adımlar atıldı biz o zaman da bazı tavsiyelerde bulunduk. Bu yanlış bir yaklışımdır diye çünkü bu başka etnik yaklaşımları da beraberinde doğurur bu da bizim arzu ettiğimiz birşey değil. Erbilin yapması gereken bir an önce merkezi yönetimle masaya oturmasıdır  Şimdi yapılması gereken Kerkük'ün toplumsal ahengini yeniden sağlamak bunun için Kerkük'teki kardeşlerimizle yakın bir temas içindeyiz sivil kardeşlerimizin zarara uğramaması için geri planda çok yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." 

ABD ile vize gerginliği 

Kalın, ABD ile yaşanan vize gerginliğine ilişkin "Görüşmeler iyi gidiyor. Sorunun kısa sürede çözüleceğine inanıyorum" dedi.

ABD'den Ankara'ya gelen heyette ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı heyet Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerini sürdürüyor.  

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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