İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız İİT'nı olağanstü toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs'ün Müslümanların ortak değeri ve kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müslüman ülkelerin liderleri ile konuya dair temaslarını yoğun olarak sürdürdüğünü kaydeden Kalın, konuşmasında şunları söyledi;

"Kudüs konusu ile ilgili ABD'nin hazırlığı gündemi bir kaç gündür meşgul ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ilk tepkisini verdi. Arap liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi, bu görüşmeleri de devam ettiriyor. ABD'nin bu adımı uluslararası anlaşmalara aykırı vahim bir hata olacaktır. 1947'den beri BM'de alınan kararlarından hiçbirinde İsrail'in Kudüs'ün statüsünü belirleme konusunda bir yetki verilmemiştir. Kudüs'te birkaç küçük ülke dışında büyükelçilik bulunmamaktadır. Milletimiz 400 yıl hizmet ettiği bu kente karşı sorumulluk duymaktadır."

'İİT Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile olağanüstü toplanacak'

Kalın, Erdoğan'ın çağrıları üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olaanüstü toplanacağını söyledi ve şunları kaydetti;

"Kudüs bizim onurumuzdur, bizim ortak değerimizdir. İslam'ın ilk kıblesinin yer aldığı kentin muhafazası Müslümanlar için hayatidir Kudüs 3 semavi dinin ortak tarihi dini haklarının olouğu son derece önemli bir şehirdir. İsral'in mülkü gibi lanse edilmesine karşı aynı adımların atılması elzemdir. Bu vahim hatadan ABD yönetiminin dönmesi gerekmektedir. Ortadoğu barış süreciyle ilgili, İslam Batı ilişkileriyle ilgili yeni husumetlere kapı aralayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 13 Aralık günü İİT olağanüstü liderler zirvesi yapılacaktır. Bu aynı zamanda dünyanın vicdanını ayağa kaldırma meselesidir. Diğer din adamlarını, STK'ları ve bu konuda duyarlılığı olan tüm çevreleri adım atmaya çağırıyoruz. Kudüs'ün kutsiyeti tarihi degeri müslümanlar açısından değeri ortadadır bu adım bunu zedeleyecektir."

Cumhurbaşkanı bugün bir çağrı mektubu yayınlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs için bir çağrı mektubu yayımlayarak, tüm dünyayın dikkatini Kudüs'e çekmeyi amaçladıklarını anlatan Kalın şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanı bugün bir çağrı mektubu yayımlayacak. Suudi Arabistan Kralı’nın dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiği mesajları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Biz de bu hatadan dönülmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. İsrail’in devam etmekte olan işgalciliğiyle ilgili de atılması gereken adımlar bu zirvede etraflı şekilde ele alınacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor. https://t.co/Y5FO4j2Txf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2017

"Sahada PYD'ye yardımların devam ettiğini görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın 'PYD'ye silah yardımı yapılmayacak' sözüne ilişkin, "Sayın Trump'ın 24 Kasım'daki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği 'Bundan sonra PYD'ye silah yardımı yapılmayacak' sözünün maalesef Amerikan yönetimi tarafından, başka birimler tarafından başka yönlere çekildiğini, tevil edilmeye başlandığını, sahada da bu yardımların devam ettiğini görüyoruz. Bu bizim için ne izah edilebilir ne de kabul edilebilir bir durum." dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davası

Kalın: "Mahkemede özellikle dünden beri Rıza Sarraf'ın yaptığı açıklamalar ortadadır. Hapishaneden çıkmak için ne tür bir anlaşma yaptığı, ne tür yalanlar söylemeye hazır olduğu da kendisi tarafından ifade edilmiştir. Bütün bunlar yaşanırken hala bu davanın salt bir ambargoyla ilgili hukuki, teknik bir dava olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerine dönük bir siyasi algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuka aykırı bir işlem yapmamıştır. Kendi ulusal çıkarları çerçevesinde şeffaf bir şekilde bu çalışmaları o yıllarda yürütmüştür. Şimdi bu konuların böyle tekrar gündeme getirilmesi, 17/25'te FETÖ savcılarının Türkiye'de yapamadığı, başaramadığı şeyi New York üzerinden hayata geçirmesini de herhalde hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi

Kalın: "Adil Öksüz konusu telefon görüşmesinde gündeme geldi. Sayın Merkel de bu konuda, bu kişinin Almanya'da bulunup bulunmadığına dair, çünkü hakkında kırmızı bülten de çıktı, derhal çalışma başlatacaklarını geçen hafta ifade ettiler. Şu ana kadar bize ulaşmış yeni bir bilgi yok ama biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: TRTHABER/AA