İbrahim Kalın: Bu haberler son derece endişe vericidir

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına yönelik iddialara yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bu konuya ilişkin haberlerin, son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün korunması hayati önemi haizdir."

Kaynak: AA