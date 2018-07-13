İbrahim Kalın: Bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak

İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi öncelikli konuydu.

- Koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yapıldı. Enflasyonla mücadele gerekli reformların hayata geçirilmesi öncelikli hedef. İhracat odaklı büyümede yeni hazırlıklar var. Orta Vadeli Program hazırlanacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Ekonomideki canlılığı sağlayacak.

- Türkiye'nin büyümesini devam ettirecek adımlar devam edecek. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bir takım ekonomik krizler olacağına dair kehanetler doğru çıkmmadı. Türkiye ekonomisinin, siyasetinin bünyesinin ne kadar sağlam olduğunun göstermesi açısından hızlı gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var.

- Başka ülkede olsaydı kaos ortaya çıkardı. Bir kaç ay sonra 3. köprüyü açtık, Fırat Kalkanı'nı yaptık. Hız kaybetmeden koordinasyonla çalıştık. Geçtiğimiz yıl 7,4 büyüme oranını yakaladık. 2018'in ilk çeyreğinde de bu rakamlar gerçekleşti.

- Cumhurbaşkanımızın 15 temmuz programını açıklayayım. Pazar günü şehit kabrini ziyaret edecek, Millet Camii'nde hatmi şerif gerçekleştirilecek. Yeni kongre merkezimizde şehit ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği. Ve İstanbul'da 15 Temmuz şehitler köprüsünde bir program var. Pazar günü anma programıyla bütün şehitlerimizi anacağız.

- 15 Temmuz hain darbe girişiminin önce başlayan ve girişimden sonra hız kazanan FETÖ ile mücadele devam ediyor. OHAL'in önemlerinden biride bunların adalet önüne çıkarılmasıydı. Ülkemizin güvenliğine yönelik tehditleri kaldırmayı hedefledik.

- Terör örgütleriyle mücadele kararlı şekilde devam edecek. Dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkacaklar. Dünkü operasyonla 2 üst düzey FETÖ'cü getirildi. Bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin verilmeyecek. NATO Zirvesindeki sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir.

- Terör örgütünün lideri ve militanlar ABD'de yaşıyor. Bunun meyvelerini alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem. 15 Temmuz iddianamelerinin hepsini verilen hükümleri ABD'li mevkidaşlarımızla paylaştık. Gülen'in iadesiyle ilgili ABD'lilerin bize dile getirdiği hukuki süreçler var.

- Bu terör örgütünün darbe girişimi bu kadar açıkken somut adımlar atılması gerektiğini söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da görüşmelerinde Brüksel'de bunları dile getirdi. Bugün yapılan toplantıda önemli. Belgeleri sunduk ABD'lilerin nasıl adım atacağını göreceğiz. Sonuç odaklı sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz. Ucu açık bir süreçten yana değiliz.

- 9 politika kurulu oluşturuldu, atamalar yapılacak. Politika önerilerini Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak.

- Cumhurbaşkanımızın insiyatifinde geçici kurullar süreli ve sınırlı kurullar oluşturulabilir. Sayı artabilir, artmayabilir. Önümüzdeki süreçte sayı artırabilir. Bir tane daha Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olabilir. Yeni sistemin esnek yapısını kabine toplantılarına yansıtacağız.

- Çipras'ın iyi niyetle konuya yaklaştığını görüyoruz. 1,5 yılı geçti hukuki süreç. Serbest bırakılacaklarına dair bir endişe var. Darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmiş kişilerin salıverilmesi demek hukuk adına bir katliamdır. Darbecileri sevindirmeyecek adımlar atmalarını bekliyoruz.

- Meclis'in çalışma takvimi Meclis'in tasarrufunda. Komisyonlarla ilgili süreç başlayacak, kanun teklifi yapılacak. Bir kaç hafta daha Meclis'in çalışacağı bir intiba ediniyoruz. 18 Temmuz gecesi OHAL'in süresi sona eriyor. Cumhurbaşkanımımız uzatılmaması taraftarı.

- Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir diye kimsenin bir endişesi olmasın, kararlı şekilde devam edecek. Terörle mücadele yasalarıyla devam edecek. Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşırsak tekrar hayata geçer. Orta Vadeli Program ilan edilecek. Spekülatif açıklamaların yapılması doğru olmaz.

Kaynak: TRT Haber