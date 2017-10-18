İbrahim Eren: İlk kampanyamız kayıp mülteci çocuklar için bilinç oluşturmak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT'nin uluslararası sosyal sorumluluk girişimi World Citizen tanıtım gecesinde konuştu.

İbrahim Eren, "World Citizen, insanlığın kolektif bilincine hitap ediyor. World Citizen insiyatifi, dünyada küresel barışa, adalate, eşitliğe, çevreselliğe, adalete, sürdürebilir kalkınmaya ve kozmopolitliğe katkı yapan bireyleri ortaya koyuyor. Bu insanların bir eşi daha yok." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir çok sıkıntıyla karşı karşıya olduğunun altını çizen İbrahim Eren, “Çatışmalar, insani krizler ve 60 milyon insan yerinden yurdundan edilmiş durumda. Hiç kimse tek başına değil, hepimiz birbirimizle bağlıyız. Ve tüm bu küresel meselelerin hepsi bizi de yakalıyor.” diye konuştu.

'TRT World duyguları eyleme dönüştürmek istiyor'

Eren, "Hepimiz bir şeyleri değiştirmek istiyoruz bu değişimler fark yaratabilicek mi? Hepimizde bu istek var ama bir yönelimimiz yok bir doğrultumuz yok. Burada TRT World devreye giriyor. Bu duyguları eyleme dönüştürmek istiyor." dedi.

World Citizen'ın sadece bir proje veya bir medya insiyatifi olmadığını aktaran İbrahim Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"World Citizen'ın oynayabileceğimiz rolleri algılamanın bir yolu. Ve tabiki hepimizinde sorumluluğu olduğunu dünyaya ve diğer insanlara anlatmanın rolü. Farklı konularda bir şeyler haberleşmek değil birlikte çalışma vakti geldi. Başkalarının haberlerini verme vakti değil birlikte çalışma vakti."

'İlk kampanyamız Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar konusunda bilinç oluşturmak'

İbrahim Eren, "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında World Citizen'ın bir parçası olarak mülteci kamplarına mutluluk kitapları gönderiyoruz. Oradaki mülteci çocukları mutlulukla karşıladılar. Gaziantep Nizip’de kendi personelimizle çocuklara ziyaret gerçekleştirdik. Mülteci kampındaki çocuklar için gazetecilik programı başlattık. Hem personel hemde kampdaki çocuklar bu programdan büyük fayda gördüler. Kameraların arkasına çocuklar geçti, haber yapımına katıldılar. Haberin objesi değil yapanı haline geldiler. Bugün bu insiyatifi başlatıyoruz. İlk kampanyamız Avrupadaki kayıp mülteci çocuklar konusunda bilinç oluşturmak." açıklamasında bulundu.