İbrahim Eren: Amacımız kazananın değil mazlumun sesini duyurmaktır

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren dünyayı buluşturacak 'TRT World Forum' açılış programında konuştu. Eren, Forum'un dünyanın hakim ve kısık seslerini biraraya getireceklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin en köklü yayıncısı olarak içerik ve teknoloji başta olmak üzere hep öncü olmuştur. 1964'ten beri hep objektif ve dğru haberi merkezi olmaya çalıştı. Ve bu bayarmak için elinden geleni yaptı. Yöneticisi olmaktan gurur duyduğum TRT son yıllarda ülkemizin gelişimiyle birlikte gelişimini arttırdı. Artık TRT tüm birimleriyle uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürebilir hale gelmiştir"

Yayıncılığın dünyanın son dönemdeki değişimlerinden olumsuz etkilendiğini belirten Eren, TRT'nin ingilizce yayın yapan kanalı TRT World'ün yeni bir soluk olmayı haberciliğe yeni bir bakış açışı kazandırmayı vaad etmiştir dedi.

Eren şunları kaydetti;

" TRT World'ü ilk günden beri konumlandırırken en önemli motivasyonumuz görülmeyenleri gören mikrofon uzatılmayanların sesini duyaracak bir kanal olmasını istedik. Yani amacımız kazananın değil mazlumun ezilenin sesine kulak verilmeyenin sesini duyurmaktır"

Her yıl düzenlenecek olan TRT World Forum'un gazeteciler, akademisyenler, siyasiler ve fikir insanlarını biraraya getirerek uluslarası bir tartışma platformu oluştaracağını kaydeden Eren, "Forum hakim sesleri ve kısık sesleri biraraya getirecektir" dedi.