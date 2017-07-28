  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.137
  • BIST 108391.71
    ALTIN 143.138
Buradasınız : » » İBB'den yağış açıklaması

İBB'den yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İBBden yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınayla başlayan yağış nedeniyle başta D-100 Karayolu Avrupa Yakası'ndaki bölümü başta olmak üzere tüm bağlantı yolları ve caddelerdeki trafik durma noktasına geldi.

Yağış kent genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen bilgiye göre, Aksaray'da metrekareye 16 kilogram, AKOM'da metrekareye 23 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 30 kilogram, Yenibosna'da metrekareye 25 kilogram, Merter'de metrekareye 30 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar Aksaray'da saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklıkları da 10 derece kadar azalarak mevsim normallerinin altına indi.

Etiketler: istanbul yağış, İstanbul Belediyesi, İstanbul, İBB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER