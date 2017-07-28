İBB'den yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınayla başlayan yağış nedeniyle başta D-100 Karayolu Avrupa Yakası'ndaki bölümü başta olmak üzere tüm bağlantı yolları ve caddelerdeki trafik durma noktasına geldi.

Yağış kent genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen bilgiye göre, Aksaray'da metrekareye 16 kilogram, AKOM'da metrekareye 23 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 30 kilogram, Yenibosna'da metrekareye 25 kilogram, Merter'de metrekareye 30 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar Aksaray'da saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklıkları da 10 derece kadar azalarak mevsim normallerinin altına indi.