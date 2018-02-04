Huruz Dağı ve Hac Bilal köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül beldesinde bulunan stratejik Huruz Dağı'na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 932 terörist etkisiz hale getirildi

Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar ise sürüyor. Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyü de PYD/PKK'dan temizlendi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, 1'i köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini obüslerle imha ediyor. Azez'deki son durumu @trthaber muhabiri @bculcuoglu aktardı.https://t.co/DXtRPFOiIT pic.twitter.com/rq8lHWO1XZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Şubat 2018

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi adım adım devam ederken çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen mühimmat görüntüleri @trthaber'de.https://t.co/DXtRPFOiIT pic.twitter.com/sGA8OFkBoU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Şubat 2018

Darmık Dağı bölgesindeki terör hedefleri vuruluyor

Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.

Kaynak: TRT Haber/AA