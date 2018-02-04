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Buradasınız : » » Huruz Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi

Huruz Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Huruz Dağı'nı terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

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Huruz Dağı terör örgütü PYD/PKKdan temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül beldesinde bulunan stratejik Huruz Dağı'na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar ise sürüyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, 1'i köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, OSÖ, huruz dağı, afrin
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