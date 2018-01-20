Hükümetten Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklamalar

Afrin’deki terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili Ankara'dan açıklamalar gelmeye başladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

"Türk Silahlı Kuvvetleri,sınır güvenliğini sağlamak;teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek;bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek;bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak;bölgede huzur,barış,güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek;bölge halkının can/mal emniyetini sağlamak;bölge halkı üzerindeki baskı,tehdit ve korkuyu kaldırmak;bölgedeki mazlum/mağdur Türkmen,Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekatı,uluslarası hukuk,BMGK terörle mücadeleye yönelik 1624(2005),2170(2014) ve 2178(2014) kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış,meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır.

Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne,egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmış;harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır. Türkiye’nin başlattığı bu harekat; Suriye Devletine,Suriye halkına,Suriye’nin toprak bütünlüğüne,egemenliğine ve siyasi birliğine,bölgede yaşayan Türkmen,Kürt ve Arap kardeşlerimize karşı bir harekat değil DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütlerine karışı başlatılmış bir harekattır. Bölgede yaşayan Türkmenler,Kürtler ve Araplar bizim kardeşimizdir,komşumuzdur.Suriye halkı,bölgede yaşayan Türkmen,Kürt ve Araplar ile Türk halkı,aynı dinin mensubudur;aynı Peygamberin ümmetidir;aynı tarihin/kültürün mirasçısıdır ve aynı medeniyetin evlatlarıdır.

Kimse Türk halkı ve Türkiye ile bölgede yaşayan Türkmen,Kürt ve Araplar arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu yok edemeyecektir;aramıza fitne/fesat sokamayacaktır;bizi birbirimize düşman edemeyecektir;tarih,kültür,medeniyet,din ve ümmet birliğimizi bozamayacaktır. Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak,mevzii,silah,araç ve gereçlerdir.Siviller asla hedef değildir.Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır."

1)Türk Silahlı Kuvvetleri,sınır güvenliğini sağlamak;teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek;bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek;bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak;bölgede huzur,barış,güven ve... — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 20 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. Harekatı bir yazıyla Suriye rejimine bildiriyoruz. Bu operasyon ile siviller ve masum Suriyeliler hedef alınmıyor. Sadece terörist grupları ve teröristler hedef alınıyor."

#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.#BirGeceAnsızınGelirizDedik#ZeytindalıHarekatı — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

"Teröre karşı duruşu ve tavrı son derece açık olan ülkemiz hudut bölgesinde kendi güvenliğini sağlamaktadır. Bağımsız ve güçlü bir Türkiye sınırından düşmanca atışları eli kolu bağlı izleyemez. Devlet olmanın gereği neyse, Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmaktadır ve yapmayı sürdürecektir. Ülkemiz Zeytin Dalı adı verilen Harekat ile uluslararası hukukta da yer alan meşru müdafaa hakkının gereğini yerine getirmektedir. Allah al bayrağımız uğruna, teröristlerin karşısına dikilen Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Tehlike altına sokulmak istenen Türkiye’nin bekasıdır. Bu tehlikeye karşı bölgemizde huzurun sağlanması için her türlü tedbir kararlılıkla icra edilmektedir."

Teröre karşı duruşu ve tavrı son derece açık olan ülkemiz hudut bölgesinde kendi güvenliğini sağlamaktadır. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 20 Ocak 2018

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:

"Başkomutanın emriyle Zeytin Dalı Hareketi başladı. Allah muvaffak etsin. Ülkemizin güvenliğini korumak ve mazlum bölge halkına sahip çıkmak için meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz. Türkiye bir kere daha ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güvenliği için terörle mücadele konusunda en kararlı ülke olduğunu göstermiştir. Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren siyasetlerin terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü.

Türkiye şu anda teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın aylardır dikkat çektiği tehlikeler karşısında yaptığı uyarıları dikkate almayanların siyasetleri bölgemize daha çok sıkıntı ve terör getirmekten başka işe yaramamıştır. Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur.

Türkiye terörle mücadele konusunda kararlılığını, hukuk ve meşruiyet içinde ortaya koymaktadır. İlkeli ve son derece gerekli bir harekat başlamıştır. Dostlarımız ve mazlumlar için zeytin dalı olan bu harekat, terör örgütleriyle mücadele için tavizsiz bir kararlılık iradesidir. Allah muvaffak etsin.."

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz — Ömer Çelik (@omerrcelik) 20 Ocak 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

"Rabbim ordumuza güç, kuvvet versin, oradaki askerlerimizi Mevlam korusun demek istiyorum. Hem yurt içinde hem sınırlarımızda terörle mücadelemiz dimdik bir şekilde, kararlılıkla sürecek. Hiç kimse Türkiye'yi tehditleriyle, şantajlarıyla korkutabileceğini sanmasın. 15 Temmuz'da gazi olmuş bir kardeşimiz, 'Ben Afrin'e orduya katılmak üzere gitmek istiyorum." dedi. Geçen hafta Ankara'da yaptığımız törende birçok gazimiz yanıma gelerek, 'Afrin'de bir operasyon olacaksa, ben bu madalyayı aldım, en ön safta koşarak o operasyona katılmak benim için büyük bir şeref olacaktır.' dedi. Böyle kahraman bir milleti kim korkutabilir? Asla ve asla hiç kimse hain emelleriyle bizi korkutacağını sanmasın. Biz hem içeride hem sınır boylarımızda ülkemizin güvenliği için terörle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bu terör örgütlerinin hiçbirinin birbirinden farkı yok. 15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ hain teröristleri neyse PKK terör örgütü de o... YPG'si, PYD'si, DEAŞ'ı, hiçbirinin birbirinden farkı yok. Biz aynı kararlılıkla tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Tarihi destanlarla dolu ecdadımızın kahraman evlatları Zeytin Dalı Harekatı'yla sınırlarımızı teröristlerden temizleyecekler. Allah evlatlarımıza muzafferiyet nasip eylesin."