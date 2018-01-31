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Buradasınız : » » Hükümetten 'Mor Beyin' açıklaması

Hükümetten 'Mor Beyin' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Şu anda Mor Beyin uygulamasından zarar görüp Bylock nedeniyle tutuklu olan kimse yok" dedi.

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Hükümetten Mor Beyin açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mor Beyin uygulamasından zarar görenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşüp ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi olmadığını söyleyerek, "FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimsenin yoktur." dedi.

Bozdağ, örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olup, yargılaması devam edenlerin olduğunu da ekledi.

FETÖ soruşturmaları ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) ihraç edilen 110 bin 778 kişiden, 3 bin 604'ünün işe iade edilmesiyle kamudan ihraç edilenlerin sayısının 107 bin 174 olduğunu söyledi.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Bozdağ, "Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ohal, MorBeyin, khk, fetö, bylock, başbakan yardımcısı bozdağ
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