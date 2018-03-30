Hükümetten Fransa'ya YPG/PKK tepkisi

Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde.

"Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir. Bu açıklama terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır."

"Teröre destek olan, Türkiye'nin desteğini kaybeder"

"Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak, terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan, Türkiye’nin dostluğunu kaybeder."

"Türkiye'ye saldıranlar, teröristler gibi Türkiye'nin hedefi olurlar"

"Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir."

"ABD gizleyemedi, Fransa da gizleyemez"

"Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor."

"Tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz"

"Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya,inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir."

Kaynak: TRT Haber