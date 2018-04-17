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Hükümetten, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına, "Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

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Hükümetten, Bahçelinin erken seçim çağrısına yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene çekilebileceğini belirterek partisinin takdir hakkını bu yönde kullanacağını ifade etmişti. Bahçeli seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: hükümet sözcüsü, erken seçim, devlet bahçeli, bekir bozdağ, başbakan yardımcısı
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