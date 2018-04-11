  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hükümetten ABD-Rusya restleşmesine ilk yorum

Hükümetten ABD-Rusya restleşmesine ilk yorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ve Rusya arasındaki restleşme konusunda, "Sorunlar askeri yöntemle çözülmez" dedi.

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Hükümetten ABD-Rusya restleşmesine ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de hem yerli hem yabancı sermaye için güvenli bir ekonomik ortam vardır, siyasi istikrar, güçlü iktidar vardır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti devleti, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir." dedi.

MİT'in yurt dışı operasyonları ile ilgili olarak, Bozdağ, "Bu sadece Gabon'la veya Kosova'yla sınırlı bir şey değildir. Teröristlerin olduğu her yerde devam eden bir mücadeledir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Eğer gerçekten ersen er gibi davran, gel cumhurbaşkanı adayı ol. Cumhurbaşkanı adaylığı seçim sürecinde er meydanında Sayın Cumhurbaşkanına rakip ol." dedi.

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