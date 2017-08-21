Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı

Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:
Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.