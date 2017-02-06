  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.682
    EURO 3.95
  • BIST 87357.86
    ALTIN 145.483
Buradasınız : » » 'Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, "evet" diyecektir'

'Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, "evet" diyecektir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, &quot;evet&quot; diyecektir
Mevcut parlamenter sistemde halkın doğrudan hükümeti seçemediğine işaret eden Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
 
"Çünkü Anayasa, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmez. Anayasaya göre halk, sadece yasama üyesi milletvekillerini seçer. Hükümet ise yasama üye tamsayısının salt çoğunluğu arasından çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi, hükümeti seçme hakkı verilmektedir.
 
Halk oylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, 'evet' diyecektir. Halkoylamasında hükümeti doğrudan biz seçeceğiz diyenler 'evet', hükümeti doğrudan biz seçmeyelim,seçmeyiz diyenler 'hayır' diyecektir." AA
Etiketler: yeni anayasa, sosyal medya, referandum, adalet bakanı bekir bozdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER