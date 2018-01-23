Hükümet, Zeytin Dalı Harekatı konusunda Meclis'i bilgilendirecek

Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, haftaya salı günü(30 Ocak) Zeytin Dalı Harekatı konusunda Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e öfke büyüyor
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Almanya'da PYD/YPG yandaşları Türklere saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nı komuta merkezinde denetledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD söz vermişti, ancak YPG hala Münbiç'te