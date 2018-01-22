Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Rusya ya da başka bir ülkeye güvence vermedik

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Harekat gelinen noktada türkiye için keyfi değil, bir zorunluluktur.

-Harekat kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize yapılan bir harekat değildir.

-Zeytin Dalı Harekatına aziz milletimizin desteği tamdır.

-Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı Harekatı en son terörist temizleninceye kadar devam edecektir.

-Harekatın hedefi Afrin bölgesidir. Bu harekatın amacı bölgedeki Kürt, Türkmen ve Arapları terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir.

-Fransa Birleşmiş Milletler toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıkladı.

-(HDP'nin sokağa çıkma çağrısı) Bu çağrı suçtur, terör örgütlerine destek anlamına gelir.

-Terör örgütlerinden sivilileri korumak için ne yaptılar? Terör örgütlerine yaptığınız yanlıştır demediler.

-Terör örgütlerinin, teröristleri, barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor"

-Harekatta bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için büyük titizlik gösterilecektir.

-İnsani yardımları en üst düzeyde yapacağız. Kızılay çalışmalara başladı.

-Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda defalarca uyarı yaptık.

-İşbirliğinin yolu belli. Silahları vermeyi durdurmak, daha önce verilen silahları toplamaktır.

-Harekat süresince şehit olan askerimiz yoktur. Yaralı askerimiz de şu ana kadar bize gelen bilgiler içerisinde yoktur. Terör örgütlerinin Türkiye'ye attığı roketler nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde yaralanan vatandaşlarımız var hayatını kaybedenler var.

-DEAŞ terör örgütünün bölgede olduğunu biz ifade ettik. Bildiğiniz ABD ile PYD/YPG örgütlerinin dayanışması ile Rakka'da birlikte yapılan DEAŞ'a karşı operasyonun sonunda Rakka'daki DEAŞ'lı teröristler PYD/YPG terör örgütünün açtığı koridor içierisinde araçlarına bindiler silahlarını yüklediler oradan ayrıldılar. Bu teröristlerin bölgeden ayrılması ABD'nin bilgi ve onayı dışında olması mümkün değil. DEAŞ teröristlerini yok etmek etkisiz hale getirmek isteyenler o zaman bu teröristleri ya orada etkisiz hale getirmesi ya da onları teslim alması gerekirdi. Bu teröristlerin bir kısmı Afrin bölgesine intigal etmiş. Bazıları DEAŞ'ın simge kıyafetlerini çıkararak kendilerini PYD/YPG safları içerisine katıtğına ilişkin haberler var. Oradan Türkiye'ye veya Akdeniz üzerinden Batı'ya geçme gayretleri ve sızma çabaları var. Türkiye'de eylem yapma çabaları var.

-PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı terörsitleri Türkiye'ye karşı savaşmakşartıyla serbest bırakmışlardır. Bu da bizim söylediğimizin çok net bir ispatıdır. Bizim bu mücadelemiz sadece PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı değil aynı zamanda onlarla birlikte DEAŞ terör örgütü ve teröristlerine karşı da bir mücadeledir.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar zeytin dalı harekatı sürecektir"

-Harekatın ne kadar süreceğini biz türkiye olarak defalarca açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup teröristlerin tamamı bölgeden temizleninceye kadar devam edecektir. Bu ne kadar sürer? Son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Bunu mümkün en kısa sürede başarmayı, bölgeyi terör örgütlerinden teröristlerden arındırılmış güvenli bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye bu konuda kimsenin sınır ve süre tayin etmeye hakkı yoktur. Türkiye sınırını da süresini de kendisi belirleyecek ve bu konuda göbeğini kendi kesecektir.

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