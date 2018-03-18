  • 18 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Afrin'de henüz işimiz bitmedi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Afrin'de henüz işimiz bitmedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Afrinde henüz işimiz bitmedi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı. Açıklamayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'den yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır" dedi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

"103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin'i teröristlerden temizledi." değerlendirmesini yapan Bozdağ, Mehmetçik'in terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendiğini belirtti. Mehmetçik'in yeni bir destan yazdığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı."

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin devam edildiğini bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğratılmıştır." 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, operasyon, bekir bozdağ, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER