Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

- Artık Filistinlilerin kanında ABD'nin da parmağı vardır.
- Bugün tarihe kanlı, kara bir pazartesi olarak geçecektir.
- Bugünkü katliamlarından dolayı İsrail hüümetini ve bu katliamlardan sorumlu ABD hükümetini Türkiye adına bir kez daha şiddetle kınıyorum.
- Kudüs'ün tarihi, manevi, ahd statüsü uluslarası toplumun teminatı altındadır. BUgün bu teminatlar çiğnenmişltir. Hem de bu teminatlaırn altında imzası polan ABD tarafından çiğnenmiştir.
- Bu katliam sadece kınama ile geçiştirilemez. Bütün dünya bir araya gelerek harekete geçmelidir.
- Ne yaparlarsa yapsınlar Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerçeğini değiştiremeyecekler.
- ABD artık çözümün parçası değil, sorunun parçasıdır. ABD'nin elinde Filistinlilerin kanı vardır
- ABD bölgede az da olsa var olan barış umudunu katletmiştir.
- BMGK derhal harekete geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Filistin, Kuveyt ve Ürdün'ün yaptığı çağrılara destek vermektedir.
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