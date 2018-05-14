Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

- Artık Filistinlilerin kanında ABD'nin da parmağı vardır.

- Bugün tarihe kanlı, kara bir pazartesi olarak geçecektir.

- Bugünkü katliamlarından dolayı İsrail hüümetini ve bu katliamlardan sorumlu ABD hükümetini Türkiye adına bir kez daha şiddetle kınıyorum.

- Kudüs'ün tarihi, manevi, ahd statüsü uluslarası toplumun teminatı altındadır. BUgün bu teminatlar çiğnenmişltir. Hem de bu teminatlaırn altında imzası polan ABD tarafından çiğnenmiştir.

- Bu katliam sadece kınama ile geçiştirilemez. Bütün dünya bir araya gelerek harekete geçmelidir.

- Ne yaparlarsa yapsınlar Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerçeğini değiştiremeyecekler.

- ABD artık çözümün parçası değil, sorunun parçasıdır. ABD'nin elinde Filistinlilerin kanı vardır

- ABD bölgede az da olsa var olan barış umudunu katletmiştir.

- BMGK derhal harekete geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Filistin, Kuveyt ve Ürdün'ün yaptığı çağrılara destek vermektedir.

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