Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 4044 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin bölgesinin tamamı kontrol altına alındı. Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir.

#SONDAKİKA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 4044 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin bölgesinin tamamı kontrol altına alınmıştır. https://t.co/kfoIloEPOp pic.twitter.com/LqGEQp9cSB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2018

"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur"

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de işgalci değil, bölgeyi teröristlerden temizlemek için orada bulunuyor. Zeytin Dalı Harekatı bölgenin terörizmden arındırılmasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak maksadı da taşımaktadır. Suriye'de esas olan siyasi çözümdür. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur. Kalıcı değiliz.

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı

Sadece kimyasal silahla değil, diğer silahlarla insanlar öldürüldüğünde de aynı tepkiyi vermeliyiz. Ortada görüntüler var. Uzmanlar bu görüntülerin normal silahlarla oluşamayacağını söylüyor.

#SONDAKİKA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kimyasal silah kullanıldığı net bir şekilde gözüküyor. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır.https://t.co/kfoIloEPOp pic.twitter.com/KvZAxwdA5f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2018

"Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli"

Suriye konusunda uluslararası toplum, kendi çıkarlarını bırakıp birlikte hakeret etmeli. Masumların hakları korunmalıdır. Masumların hakları korunmazsa uluslararası toplumun hiç olduğu ortaya çıkar. Kimyasal silah kullanıldığı net şekilde görünüyor. Doğu Guta'daki hadisenin derhal soruşturulması gerektiğini söylüyoruz.

Suriye, ABD ile Rusya'nın çıkar savaşlarına kurban edilmemeli, gerçek ortaya çıkmalı. Artık Suriye konusu ülkelerin ulusal çıkarları penceresinden değerlendirilemez bu bir vicdan konusudur. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir.

Kaynak: TRT Haber