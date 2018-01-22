Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Harekat gelinen noktada türkiye için keyfi değil, bir zorunluluktur.

-Harekat kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize yapılan bir harekat değildir.

-Zeytin Dalı Harekatına aziz milletimizin desteği tamdır.

-Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı Harekatı en son terörist temizleninceye kadar devam edecektir.

-Harekatın hedefi Afrin bölgesidir. Bu harekatın amacı bölgedeki Kürt, Türkmen ve Arapları terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir.

-Fransa Birleşmiş Milletler toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıkladı.

-(HDP'nin sokağa çıkma çağrısı) Bu çağrı suçtur, terör örgütlerine destek anlamına gelir.

-Terör örgütlerinden sivilileri korumak için ne yaptılar? Terör örgütlerine yaptığınız yanlıştır demediler.

-Terör örgütlerinin, teröristleri, barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor"



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