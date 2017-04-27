'Hudut karakollarına düzenlenen saldırılara misliyle mukabelede bulunuldu'

TSK tarafından, PYD/YPG/PKK terör örgütlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca bugün muhtelif birliklere yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Halepli Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularında makineli tüfekle 30-40 atım, Gökhan Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularında zagros silahı ile 1 atım, hafif silahlar ile 40 atım, Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına saat 11.00 sularında zagros silahı ile 5 atım atış ve Erol Çavuş Hudut Karakolu'na saat 11.00 sularında zagros silahı ile atış gerçekleştirildi.

"Saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunuldu"

Mardin Kızıltepe bölgesindeki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu nöbet mevzisine saat 10.00 sularında hafif silah ile 5 atım atış yapıldı. Urfa'nın Akçakale ilçesi sınırında yer alan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunuldu. Saldırıda hafif yaralanan bir asker, tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca sınır ötesinden yapılan hudut tacizi kapsamındaki saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunuldu.

"TSK'nın terörle mücadeledeki kararlı tutumu devam edecek"

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede ise Sincar ve Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK unsurlarına yönelik yapılan hava harekatı sonrasında, Afrin bölgesinde 7 farklı hudut karakoluna 9 kez, Mardin Kızıltepe bölgesinde 3 farklı hudut karakoluna 3 kez, Şanlıurfa Akçakale’de hudut karakoluna 1 kez olmak üzere, toplam 11 hudut karakoluna 13 kez silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Terör örgütünün saldırılarına karşılık, meşru müdafaa kapsamında verilen karşılıkların açık kaynaklarca "Türkiye'nin saldırgan hareketleri" olarak gösterilmeye çalışıldığı ve uluslararası kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye gayret edildiği ancak TSK'nın terörle mücadeledeki kararlı tutumunun aynen devam edeceği bildirildi. AA