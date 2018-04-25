HÜDA-PAR da seçime katılıyor

Türkiye 24 Haziran'a odaklandı. Seçmenler hem Cumhurbaşkanlığı hem de 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Twitter hesabından 24 Haziran'daki seçimlere katılacağını açıkladı.

“YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun.”

#SonDakika

YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir.

Hayırlı olsun. #HÜDAPAR#GençliğinTercihiHÜDAPAR — HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) 25 Nisan 2018

Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime katılmayla ilgili hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongreyi gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirdiklerini söyledi.

Buna rağmen bu yılki listede isimlerinin olmadığından bahseden Yapıcıoğlu, YSK'ya gerekli itirazların yapıldığını açıkladı.

"9 partinin seçime girebileceği belirtilmişti. Bunların arasında HÜDA PAR yoktu. Fakat 2012 yılının Aralık ayında kurduğumuz partimiz 2014 mahalli seçimlerde parti olarak katılma hakkı elde etmişti. Bundan başka geçen sene Ocak ayında YSK'nın seçimlere katılma yeterliliğine sahip partilerin ilan edildiği listede yine partimizin ismi vardı. Hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongresini gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirmiş olmamıza rağmen bu yıl açıklanan listede ismimiz yoktu. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Daha önce dilekçemizi vermiştik. Bugün bir dilekçe daha verdik"

Kaynak: TRT Haber