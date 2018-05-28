  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.577
    EURO 5.323
  • BIST 105888.61
    ALTIN 190.869
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HÜDA PAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

HÜDA PAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
HÜDA PAR Cumhurbaşkanı Erdoğanı destekleyecek

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adaylar desteklenecek

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER