HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.