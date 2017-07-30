'HSYK seçimleri FETÖ için ölüm kalım meselesiydi'

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski hakim Mehmet Fatih Işık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamedeki tanık beyanları, örgütün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliğiyle suçlanarak tutuklanan eski Erzurum Vergi Mahkemesi Hakimi Işık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

"10 Ağustos 2014'te toplanarak durum değerlendirmesi yaptık"

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 60 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması, faaliyeti, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, örgütün başlıca eylemleri hakkında bilgilere ve tanık beyanlarına yer verildi.

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bu davanın tanığı B.E'nin beyanlarına da yer verildi.

B.E, şu beyanlarda bulundu:

"HSYK seçimleri cemaat için ölüm kalım meselesiydi. Şöyle ki Amerika'da o dönem doktora yapmakta olan M.B. isimli tetkik hakimi seçimlerde oy kullanmak için Amerika'dan geldi, oyunu kullanıp tekrar geri döndü. HSYK seçimleri öncesi Esenboğa yolu üzerinde bir evde sanığın yanı sıra Y.A, M.G, V.Y, B.Ö, M.A.A, O.Ö, İ.B. ve İ.B. ile 10 Ağustos 2014'te toplanarak durum değerlendirmesi yaptık."

Örgüte yönelik başka bir soruşturmanın şüphelisi olan, bu davanın tanığı R.M. de beyanında, 2005-2006'da cemaat yapılanmasının hakim adaylarının İstanbul, Ankara ve 9 Eylül grubu olarak üç üniversite grubuna ayrıldığını ve sanığın bir grup içerisinde yer aldığını kaydetti.

Eski hakim Işık, örgütün "muvazzaf abi" sorumluluğunu yapmış

Bir başka tanık S.Ö. de "Semih" kod adını kullanan ve Erzurum'daki görevi öncesi eski Danıştay Tetkik Hakimi de olan Işık ve yanında iki kişinin, sınav mülakatı öncesi evlerine gelip kendileriyle görüştüğünü söyledi.

Işık ve yanındakilerin mülakatta nasıl davranmaları gerektiğini kendilerine anlattıklarını bildiren S.Ö, "Hukuk ve genel kültür alanında bize bazı sorular sordular. Mülakatta bize katkıları olup olmadıklarını bilmiyorum ama beşimiz de mülakatı geçerek staja başladık. Staj döneminde devre abisi olan C.K, her hafta 'muvazzaf sorumlusu abi' adı verilen Mehmet Fatih Işık ile görüşme yaparak almış olduğu talimatları grup sorumlularına aktarırdı. Muvazzaf abi konumunda olan Mehmet Fatih Işık, 2012 sonunda muvazzaf sorumlu abiliğini V.T'ye devretti." ifadelerini kullandı.

Tanık K.İ. de sanık Işık'ın akrabası olduğunu ve örgütle bağlantılı olduğunu bildiğini kaydetti.

HSYK seçimlerinde başarılı olmak için YARSAV'a üye olmuşlar

İddianamede, yargı teşkilatında görev yapan hakim ve savcıların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Derneği yönetimini ele geçirmek ve HSYK seçimlerinde kullanmak amacıyla 2007'den itibaren bu derneğe üye olmaya başladıkları belirtildi.