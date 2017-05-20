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'HSK Üyeliğine Seçme Kararları' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HSK'ya 4 üye seçmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HSK Üyeliğine Seçme Kararları Resmi Gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan "HSK Üyeli̇ği̇ne Seçme Kararları"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 159. maddesi ve geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereği, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini seçtiği belirtildi.

Kararlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adli yargı hakim ve savcıları arasından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci, HSYK üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcıları arasından, HSYK üyeliği sona eren Halil Koç'u HSK üyeliğine seçtiği kaydedildi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hsk, HSK'ya üye seçimi, resmi gazete, Hakimler ve Savcılar Kurulu
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