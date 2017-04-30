HSK üyeliği için başvurular ne zaman sona eriyor?

Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyelik için aday adaylarının başvuruları, 2 Mayıs Salı günü sona eriyor.

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, HSK'ya 7 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek.

Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Birinci oylamada üçte iki çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılacak; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilecek.

Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu alan seçilecek. Üyelerin 2 katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Mevcut HSYK üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalışacak.

Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut kanunun anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca görev yapacak.

HSK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecekler. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü, görevlerine başlayacaklar.