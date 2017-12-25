Hristiyan alemi Noel'i kutluyor

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Beytüllahim

Batı Şeria'nın güneyinde, Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim kentinde Noel'e Kudüs damgasını vurdu.

Beytullahim’deki kutlamaların teması, "Kudüs, Filistin devletinin başkenti" olarak belirlendi.

Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı.

Vatikan

Hristiyan aleminin Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda Noel Ayini yapıldı.

Ayini, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus yönetti.

Afganistan

ABD Ordusu üyeleri, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nde Noel’i kutladı.

Irak

Iraklı Hristiyanlar Telskuf’ta Noel ayinine katıldı.

Amman

Ülkelerindeki şiddetten kaçan Iraklı Hristiyanlar ise, Ürdün’ün başkenti Amman’da geceyarısı Noel ayininde dua etti.

Kahire

Mısır’ın başkenti Kahire’de mumlar Noel kutlamaları için yakıldı.

Endonezya

Endonezya’da, Surabaya’daki Noel kutlamaları…

Florida

ABD Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Florida’daki Palm Beach’te bulunan bir kilisede Noel ayinine katıldı.

Avustralya

Yaz mevsimini yaşayan Güney Yarımküre'de, Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda Hristiyanlar denize girip güneşlenerek Noel Bayramı'nı kutladı.

Şili

Şili’nin Valparaiso adlı liman kentinde de renkli görüntüler vardı. Noel Baba kıyafet giymiş bir kişi, balıkçı teknesinden etrafı selamladı.

İstanbul

İstanbul'daki Katolik Cemaati ise, Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayindeydi.

Başrahip Julian Pista'nın yönettiği ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, turistler de katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan burada, insanoğlunun zayıf bir varlık olduğunu ifade ederek, "Ruhumuz da ölümsüzlük istiyor. Cennete varmak ve orada ebedi olmak ancak ilahi aşkla mümkün. Aslında bu cennet dünya herkese yetebilecekken, içindeki egolarla, içindeki sınırsız duygularla zulme alet oluyor. Ne güzel ki peygamberler var. Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü, aslında onun varlığıyla bu akşam burada toplanan müminler, beklentileri belli, istedikleri belli; iyilik istiyorlar, güzellik istiyorlar. İnsan olarak bazen unuttuğumuz değerleri hatırlamak istiyoruz" dedi.

Cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, mum yakıp dua etti.

İzmir

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde Noel ayini düzenlendi.

Hatay

Hatay'da, Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mum yakılıp dua edildi.

Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı. Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ayine katılanları kutsadı.

Kaynak: Reuters, AA