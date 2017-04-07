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Buradasınız : » » Hrant Dink davasının savcısıda ByLockçu çıktı

Hrant Dink davasının savcısıda ByLockçu çıktı

İddianamede, Hrant Dink ana davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı Hikmet Usta'nın 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

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Hrant Dink davasının savcısıda ByLockçu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görev yapan 25 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan ilk iddianame, mahkemeye gönderildi.

İddianamede, Hrant Dink ana davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı Hikmet Usta, "Futbolda şike", kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı "Karagümrük çetesi" ve "Odatv'' davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Mehmet Ekinci, bir dönem "Ergenekon" soruşturmasını da yürüten Başsavcıvekili Cihan Kansız, 17-25 Aralık sürecinden sonra 22 Temmuz 2014'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda tutuklanan 62 şüphelinin usulsüz tahliyesine karar veren ve reddihakim taleplerini değerlendiren hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Etiketler: Hrant Dink, bylock, dink davası, dink davası savcısı, hikmet usta, 17-25 Aralık
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