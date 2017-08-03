Hrant Dink cinayeti davasında tahliye kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dosyaların birleştirilmesinin ardından görülen yedinci duruşmaya, bu davanın yanı sıra FETÖ/PDY'ye yönelik diğer davalarda da tutuklu bulunan Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün ile jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Sanık Ogün Samast, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, suç döneminde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, Astsubay Birol Ustaoğlu ve Astsubay Yüksel Avan'ın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olmasını dikkate alarak tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, suç tarihinde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, astsubaylar Birol Ustaoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesine karar verildi.