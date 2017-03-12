'Hollanda'nın yaptığı, Avrupa medeniyetinin iflasıdır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda hükümetinin bakanlara yönelik tutumunu, "Avrupa Birliği değerlerinin, Avrupa medeniyetinin iflası" olarak nitelendirerek, "Bugün Hollanda'daki Nazist, faşist uygulamayı yapanlar ve buna sessiz kalanlar, böyle giderse yakın gelecekte kendileri de konuşamayacaklar" ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Hollanda hükümetinin bakanlara yönelik tutumlarına tepki gösterdi.

Hollanda hükümetinin yaptığını demokrasinin katletilmesi, hukukun üstünlüğünün çiğnenmesi ve seyahat hürriyetinin engellenmesi olarak değerlendiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hollanda hükümetinin yaptığı, toplanma hakkının ihlalidir, ifade hürriyetinin yok edilmesidir, insan haklarının mezara gömülmesidir. Hollanda hükümetinin yaptığı, diplomatik nezaketin, ilkellikle çiğnenmesidir, ırkçılık,ayrımcılık ve İslamofobi ile yabancı düşmanlığıdır. Hollanda hükümetinin yaptığı, radikalizme destektir, Nazizm ve faşizmi diriltmektir. AB değerlerinin, Avrupa medeniyetinin iflasıdır. Bu ilkellik ile Nazizm ve faşizm uygulaması karşısında AB, Avrupa Konseyi ve insan hakları örgütleri ve demokrasi havarileri suskun. Bunlar, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda samimi değil, iki yüzlü. Diyoruz ki adil, objektif, net ve herkese eşit olun. Bugün Hollanda'daki Nazist, faşist uygulamayı yapanlar ve buna sessiz kalanlar, böyle giderse yakın gelecekte kendileri de konuşamayacaklar."