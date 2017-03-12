Hollanda'nın skandal tavrına siyasilerden tepkiler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesine ilişkin, "Evet çıkınca güçlü bir Türkiye olacak. Evet çıkınca bir bölgesel güç ortaya çıkacak. Bir küresel oyuncu ortaya çıkacak. Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olmasından rahatsızlar." dedi.

Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve beraberindekiler, Özhan Sanayi Sitesinde esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Özlü, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı sınır dışı ediliyor. Bakın değerli kardeşlerim bu çok önemli bir hadise, bu savaş ilan etmekten daha kötü bir hadisedir." diyen Bakan Özlü, 16 Nisan'da halk oylamasına gidileceğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Peki, neden yapıyorlar, problem nedir? Ne olacak yani bizim bakanlarımız Avrupa’da olsa ne olacak? Biliyorsunuz 16 Nisan’da bir referandum var. Evet veya hayır oyu kullanacağız. Bizim bakanlarımızın bu ziyaretlerinin sebebi bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan 'evet' oyu vermelerini istemek içindir. 'Evet oyu çıkmasından, evet sonucu çıkmasından o kadar çok rahatsızlar ki bakanlarımızın ülkelerine gelip, Türk vatandaşlarıyla hasbihal etmelerine dahi müsaade etmiyorlar."

Halk oylamasından evet sonucu çıkması üzerine Türkiye'nin daha da güçleneceğini ifade eden Bakan Özlü, "Evet çıkınca ne olacak, niye bu kadar rahatsızlar? Değerli kardeşlerim evet çıkınca güçlü bir Türkiye olacak. Evet çıkınca bir bölgesel güç ortaya çıkacak. Bir küresel oyuncu ortaya çıkacak. Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olmasından rahatsızlar.'' dedi.

PKK'nın FETÖ'nün, DEAŞ'ın 'hayır' dediğini anımsatan Özlü, şunları kaydetti:

''Düşünün Hollanda gibi bir ülke PKK’yla, FETÖ’yle, DEAŞ’la aynı çizgide. Çok yazık ve son derece üzücü. Bu bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu evet oylarının ne kadar kıymetli ve ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dün akşam olanları nefretle, şiddetle kınıyoruz.''

"Bunların çifte yüzünü her zaman görüyorduk"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de milletin, esnafın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Biz şimdi yeni bir anayasa değişikliğine gidiyoruz ve istiyoruz ki orada tek söz milletin olsun. Millete rağmen bir daha birileri bu ülkede millete, devlete yön çizmesin. Eğer birileri Türkiye'ye yön çizecekse sizler olun. Millet olsun istiyoruz." diye konuştu.

Esnafa, tüccara direk dokunan icraatlar yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, bürokratik engelleri kaldırarak esnafı, tüccarı daha da büyütmek, dünyayla rekabet edebilir hale getirmek istediklerine değindi.

Birilerinin bundan rahatsız olduğunun altını çizen Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Tıpkı Almanya gibi, Hollanda gibi birileri bundan rahatsız oluyor. Türkiye'nin bölgede, dünyada lider olmasından rahatsız oluyorlar. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, ifade özgürlüğü diyenleri dün akşam da ondan önceki akşam da gördük. Biz esasında bunların çifte yüzünü her zaman görüyorduk. Suriye'deki göçmenlere karşı yapılan zulümden biz bunları tanıyoruz. Bir yandan insan hakları derken, çitlerle, insanlık dışı muamelelerle o mazlumlara, mahrumlara, kendine sığınanlara Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın ne yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Geçmişte de ne yaptıklarını biliyoruz. Onlar hayır dese de bizim milletimiz esnafımız, Malatyalı hemşehrilerimiz onlara inat evet diyecek.''

"Dün, dünya tarihine kara leke olarak geçecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Çalık ise dün gece dünyada yaşananlara karşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uyanık olduğuna ve dua ettiğine işaret etti.

Daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışında yapacağı programdaki iptallerin kendilerini derinden üzdüğü ve yaraladığını belirten Çalık, "Avrupa'nın demokrasi sloganları atarken nasıl demokrasisinin değiştiğini gördük. Dün gece Aile ve Sosyal Politikalar bakanımızın Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya giderken Hollanda'nın yapmış olduğu anti demokratik uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Dün Avrupa tarihine, dünya tarihine kara leke olarak geçecektir." ifadesini kullandı. AA