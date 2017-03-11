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Buradasınız : » » Hollanda'nın maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Hollanda'nın maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Hollandanın maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çavuşoğlu, bugün Hollanda'nın Rotterdam kentinde temaslarda bulunacaktı.

Hollanda hükümeti, Bakan Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal ederken bu kararı yaptırım tehdidi nedeniyle aldığını öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: maslahatgüzar, Hollanda, Dışişleri Bakanlığı
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